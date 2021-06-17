从可持续性到安全性，建筑变得越来越复杂。您的产品很可能也会如此。随着项目复杂性的增加，随之而来的是提供更多价值的机会，进而在工程建设领域占据更重要的位置。但是，要实现这一目标，您需要以崭新的视角重新审视对敏捷性和协作的需求。

加强工程建设公司与建筑产品制造商之间的合作，详见哈佛商业评论分析报告