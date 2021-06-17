从可持续性到安全性，建筑变得越来越复杂。您的产品很可能也会如此。随着项目复杂性的增加，随之而来的是提供更多价值的机会，进而在工程建设领域占据更重要的位置。但是，要实现这一目标，您需要以崭新的视角重新审视对敏捷性和协作的需求。
加强工程建设公司与建筑产品制造商之间的合作，详见哈佛商业评论分析报告
从可持续性到安全性，建筑变得越来越复杂。您的产品很可能也会如此。随着项目复杂性的增加，随之而来的是提供更多价值的机会，进而在工程建设领域占据更重要的位置。但是，要实现这一目标，您需要以崭新的视角重新审视对敏捷性和协作的需求。
加强工程建设公司与建筑产品制造商之间的合作，详见哈佛商业评论分析报告
Image courtesy of lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
嵇力
我是欧特克Autodesk负责北京、天津、四川、重庆、湖北、福建区域的制造业销售——嵇力， 我非常乐意能够为您以及贵司提供最诚挚的帮助，尤其是二三维设计软件等方面的支持，后续您以及贵司有任何需要，可以第一时间和我取得联系。
li.ji@autodesk.com
郑听晴
我是Autodesk区域销售经理郑听晴，负责安徽、河南、河北区域，为您提供全行业的专业解决方案，从设计、仿真、加工、可视化等多维度提升企业生产效率与企业地位，欢迎随时咨询
rittiee.zheng@autodesk.com