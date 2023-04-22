当您在使用 Autodesk 软件时，是否遇到过关于产品的管理与使用，或者不知如何获取 Autodesk 产品售后技术支持等问题？在已结束的“玩儿转 Autodesk Account，享受售后支持的速度与激情”线上研讨会中，欧特克技术支持团队，借助 Autodesk Account 售后支持的功能与特点，最大程度地为大家提供了满足实际应用需求的多种方法。
观看视频回放，获取最专业的解决方案与支持，借助欧特克专业的软件产品轻松实现工作效率和生产力的高效提升。
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丁 兰
欧特克软件(中国)有限公司 大中华区客户成功经理
叶 青
欧特克软件(中国)有限公司 高级技术支持专家
黄 暐
欧特克软件(中国)有限公司 高级技术支持专家