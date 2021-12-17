聚焦制造业数字化转型，领略智能制造创新风貌
“探索制造业数字化旅程，发现更多新可能”专访
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欧特克公司大中华区总经理李邵建先生受邀参加此次在线访谈，以具有专业高度的战略眼光和思考，开启了一段制造企业数字化旅程的解析。在提出为什么制造业要进行数字化转型的问题的同时，也给出了如何运用数字技术和数字化手段解决行业当前面临的挑战和困境的答案。同时，通过数字化厂区的布局和搭建，展示制造业在数字化发展上取得的创新成果，分享建筑业与融合发展的成功案例，介绍欧特克应用于行业的先进智能制造技术等。
感受建筑业与制造业的智慧融合
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观摩由个性化需求主导的智能制造技术
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领略智慧物流输送和仓储
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探访智能制造的工业信息化大脑
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