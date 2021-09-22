一个数字孪生，
整合所有数据

数字孪生技术将项目各个阶段的数据整合到一起，打造了一个单一数据源，不仅增强了协作，而且使从设计团队到资产所有者的每个参与者都能更深入地了解相关信息。

阅读数字孪生概述

以优质数据推动深入见解

数字孪生是与物理资产完全相同的数字副本，其中整合了项目各个组成部分的最新信息。它汇集了设计、施工和运营数据，有助于您的客户提升效率并降低总拥有成本。

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全方位智能运营

在工程建设领域，信息主宰一切。高质量的信息有助于在提升效率的同时减少不确定性。它还有助于提高洞察力并降低风险。您所掌握的信息越多，所需的猜测就越少。BIM 流程以数据为中心。数字孪生技术可充分利用这些数据，帮助团队提高 ROI 并在从资本规划到设施维护的各个方面提供支持。

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深入探索数字孪生技术

更详细地探索数字孪生解决方案，了解它们如何帮助用户降低风险、管理复杂性并改善团队协作和项目预测效果。

尽管数字孪生技术能够通过 BIM 数据管理和改进协作令企业和设计团队受益匪浅，但业主才能从中收获最大价值。这也创造了一个机会。有了数字孪生技术，企业可以为客户创造巨大的附加价值，并提高整个设计和建造过程的透明度，以便更好地控制从项目预算到建筑运营成本的方方面面。业主也可以获得一系列益处，例如灵活便捷地开展运营、降低风险和不确定性、提高投资组合的应变能力和可持续性等。

数字孪生因 BIM 而更加强大，因为 BIM 数据能够为数字孪生赋予价值。数字孪生整合了在结构设计、工程和施工过程中创建的所有数据，能够以数字方式全面移交整理有序且易于访问的最新数据。对于业主和运营商来说，这意味着可以灵活便捷地开展运营、以主动洞察推动更明智的决策以及显著提高投资回报 - 数字孪生可助您为客户创造所有这些附加价值。

Autodesk 是 BIM 软件领域的领军企业，多年来一直大力投资于数字孪生概念，为我们的客户提供了诸多解决方案。借助 Autodesk InfraWorks，数字孪生技术可用于仿真洪水和车流量的影响。Autodesk Tandem 则扩展了在设计和施工阶段创建的所有数据的价值，实现了更好的项目交接、更深入的洞察以及时刻就绪的运营。

Autodesk 如何提供帮助

数字孪生技术不仅有助于推动业务的数字化转型，还可以帮助您在竞争中脱颖而出。让 Autodesk 向您展示如何更轻松地完成交接。基于整理有序、标准化且可用的数据，您的客户将收获更高效的运营、更低的维护成本和更高的投资回报。

填写此表，与 Autodesk 业务代表联系，了解数字孪生技术如何能够成为您的竞争优势。

感谢您的关注，欧特克代表将尽快与您取得联系。

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