Autodesk 是 BIM 软件领域的领军企业，多年来一直大力投资于数字孪生概念，为我们的客户提供了诸多解决方案。借助 Autodesk InfraWorks，数字孪生技术可用于仿真洪水和车流量的影响。Autodesk Tandem 则扩展了在设计和施工阶段创建的所有数据的价值，实现了更好的项目交接、更深入的洞察以及时刻就绪的运营。