数字孪生是与物理资产完全相同的数字副本，其中整合了项目各个组成部分的最新信息。它汇集了设计、施工和运营数据，有助于您的客户提升效率并降低总拥有成本。
更详细地探索数字孪生解决方案，了解它们如何帮助用户降低风险、管理复杂性并改善团队协作和项目预测效果。
尽管数字孪生技术能够通过 BIM 数据管理和改进协作令企业和设计团队受益匪浅，但业主才能从中收获最大价值。这也创造了一个机会。有了数字孪生技术，企业可以为客户创造巨大的附加价值，并提高整个设计和建造过程的透明度，以便更好地控制从项目预算到建筑运营成本的方方面面。业主也可以获得一系列益处，例如灵活便捷地开展运营、降低风险和不确定性、提高投资组合的应变能力和可持续性等。
数字孪生因 BIM 而更加强大，因为 BIM 数据能够为数字孪生赋予价值。数字孪生整合了在结构设计、工程和施工过程中创建的所有数据，能够以数字方式全面移交整理有序且易于访问的最新数据。对于业主和运营商来说，这意味着可以灵活便捷地开展运营、以主动洞察推动更明智的决策以及显著提高投资回报 - 数字孪生可助您为客户创造所有这些附加价值。
Autodesk 是 BIM 软件领域的领军企业，多年来一直大力投资于数字孪生概念，为我们的客户提供了诸多解决方案。借助 Autodesk InfraWorks，数字孪生技术可用于仿真洪水和车流量的影响。Autodesk Tandem 则扩展了在设计和施工阶段创建的所有数据的价值，实现了更好的项目交接、更深入的洞察以及时刻就绪的运营。
数字孪生技术不仅有助于推动业务的数字化转型，还可以帮助您在竞争中脱颖而出。让 Autodesk 向您展示如何更轻松地完成交接。基于整理有序、标准化且可用的数据，您的客户将收获更高效的运营、更低的维护成本和更高的投资回报。
填写此表，与 Autodesk 业务代表联系，了解数字孪生技术如何能够成为您的竞争优势。
感谢您的关注，欧特克代表将尽快与您取得联系。
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