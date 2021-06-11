欧特克协同设计赋能企业研发转型在线研讨会精彩回顾

由 e-works 智能制造学院与欧特克公司共同打造的“协同设计赋能企业研发转型在线研讨会”已于 5 月 26 日成功召开。在全球经济一体化和互联网迅速发展的背景下，行业技术专家针对公司、企业面临的严峻挑战，深入畅谈企业研发应用一体化推动数字化转型，并展示 Autodesk Vault 数据管理平台优势，近距离与企业互动与交流。

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