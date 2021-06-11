欧特克协同设计赋能企业研发转型在线研讨会精彩回顾
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由 e-works 智能制造学院与欧特克公司共同打造的“协同设计赋能企业研发转型在线研讨会”已于 5 月 26 日成功召开。在全球经济一体化和互联网迅速发展的背景下，行业技术专家针对公司、企业面临的严峻挑战，深入畅谈企业研发应用一体化推动数字化转型，并展示 Autodesk Vault 数据管理平台优势，近距离与企业互动与交流。
为满足大家对此次研讨会的观看需求，您可以通过简单的注册来观看视频回顾，与行业专家一起探索企业未来发展之路！
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刘雪冬，欧特克软件(中国)有限公司 制造业资深技术专家
在现在的数字化时代，企业要具备敏捷的反应能力，本讲重点阐述如何构建面向规模定制的协同研发和数据管理平台，支撑企业数字化转型。
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刘玉志，迈迪夫工具技术(江苏)有限公司 设计总监
Vault 是一种将产品相关信息和工程流程集中在一起管理的系统，本主题将跟大家分享vault如何高效地管理超过 10万+ 的项目的经验。
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尤嘉庆，马钢集团设计研究院有限责任公司 副总工程师
从 BIM 策划阶段开始，根据各专业特点，按照管理体系结构在 Vault 中创建项目目录和各专业目录，帮助各专业人员实现真正的跨专业协同和适时协同。
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