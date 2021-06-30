利用更好的数据和文档管理来管理项目复杂性
基础设施老化、预算减少、人口增长和快速城市化进程意味着项目比以往更加复杂。
通过使用 Autodesk 软件，您可以利用丰富的数据、聚合模型和互联数据环境，更好地规划、运营和管理资产。轻松连接到您的资产管理系统，帮助降低成本和风险，并提高效率。
如何管理项目数据并从项目数据中获得分析信息，会影响您降低风险、检测冲突和改善运营的能力。集中存储和管理数据可以提升项目透明度、项目团队之间的协作、质量和合规性，以及改善与运营部门的交接。
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