重塑无限 创想未来

2021 欧特克年度设计峰会
精彩回放合辑

在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。

在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。

  • 欢迎致辞

    Haresh Khoobchandani
    欧特克公司
    欧特克亚太区销售副总裁

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  • 重塑无限 创想未来

    李邵建
    欧特克公司
    欧特克大中华区总经理

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  • 建筑感知初探

    陈继良
    同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
    副总裁兼副总建筑师

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  • 强强合作推动设计创新，打造冠军产品

    李明
    中集运载科技
    项目总监

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  • Shotgun 实现动画产能优势最大化

    夏宁
    bilibili 上海幻电信息科技有限公司
    动画制作部技术负责人/导演

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在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。

  • 开场致词

    李邵建
    欧特克公司
    欧特克大中华区总经理

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  • 重构赋能-工程建设行业数字化转型新常态

    肖胜凯
    欧特克公司
    工程建设行业及传媒娱乐业总经理

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  • 基于BIM的批量精装智慧选配和智能出图

    蔡婷
    上海筑想信息科技股份有限公司
    创始人、CEO

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  • 《设计企业如何实现全员BIM正向设计》

    刘亚鑫
    深圳市华阳国际城市科技有限公司
    常务副总经理

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  • 建筑师与BIM设计的关系

    张煜
    中国中元国际工程设计研究院
    建筑创作工作室主任

  • 互联网+BIM+EPC建设模式在国家网络安全人才与创新基地展示中心项目中的应用

    江明
    中信建筑设计研究总院有限公司
    数字化设计研究中心副主任

  • 用Revit开展符合国标的水暖设计计算

    杨之楠
    北京弘石嘉业建筑设计有限公司
    BIM总监（Revit专家）

  • 《面向四型机场的智慧建造实践》

    李钦
    广东省建筑设计研究院有限公司
    BIM中心总工程师

  • ISO 19650 在AEC企业中的应用

    杨天伦
    BRE英国建筑研究院
    BIM培训师

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在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。

  • 欢迎致辞

    Haresh Khoobchandani
    欧特克公司
    欧特克亚太区销售副总裁

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  • 重塑无限 创想未来

    李邵建
    欧特克公司
    欧特克大中华区总经理

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  • 建筑感知初探

    陈继良
    同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
    副总裁兼副总建筑师

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  • 强强合作推动设计创新，打造冠军产品

    李明
    中集运载科技
    项目总监

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  • Shotgun 实现动画产能优势最大化

    夏宁
    bilibili 上海幻电信息科技有限公司
    动画制作部技术负责人/导演

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在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。

  • 开场致词

    欧特克公司
    李邵建
    欧特克大中华区总经理

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  • 重构赋能-工程建设行业数字化转型新常态

    欧特克公司
    肖胜凯
    工程建设行业及传媒娱乐业总经理

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  • 基于BIM的施工项目现场管理及应用

    中建八局第二工程有限公司
    林磊
    BIM中心负责人

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  • DTCloud工程物联云平台及应用案例

    中亿丰数字科技有限公司
    邹胜
    董事长/总经理

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  • SaaS模式下的建筑成本大数据思考和实践

    树鼎科技（上海）有限公司
    周磊磊
    研发技术总监

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  • 智造建筑新生态

    中建科技集团有限公司
    苏世龙
    智慧建造科创中心总经理

  • 基于BIM360的技术和应用体系

    中國建筑工程(香港)有限公司
    吴志威 Simon NG
    建築信息总监/BIM Director

  • BIM与智能设备在双曲面异形结构质量控制中的应用-景德镇博物馆项目

    中国建筑一局（集团）有限公司
    万仁威
    BIM中心主任

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在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。

  • 欢迎致辞

    李邵建
    欧特克公司
    大中华区总经理

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  • 重构赋能-工程建设行业数字化转型新常态

    肖胜凯
    欧特克公司
    大中华区大客户业务总经理

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  • 数字化时代，工程建设行业如何实现转型升级

    梁 进
    太空智造股份有限公司
    大数据研究院院长，原清华大学，软件学院 BIM 课题组总监

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  • 2020 年度全球工程建设业卓越 BIM 大赛优秀项目回顾

    Adam Strafaci
    欧特克公司
    全球工程建设业，市场总监

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  • 2020 年全球工程建设业卓越 BIM 大赛最佳实践应用奖揭晓

    谌 冰
    欧特克公司
    大中华区工程建设及传媒娱乐，大客户业务技术总监

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  • 工程建设行业全球合作伙伴的现状与发展

    Krisztian Hegedus
    欧特克公司
    全球工程建设行业，业务拓展总监

  • 欧特克携手 BIM 生态圈赋能工程建设业数字化转型

    赵兴茂, 陈镇西, 孙屹, 罗玮, 薛雪
    欧特克公司, 晨曦信息科技股份有限公司, 中设数字科技股份有限公司, 上海红瓦信息科技有限公司, 椭圆方程 ( 深圳 ) 信息技术有限公司
    大中华区业务拓展总监, 执行副总裁, 执行副总裁, 总经理, CTO、首席科学家

  • 创新论道——生产力场景下的 BIM 数据创建、流转与应用

    李邵建, 陈海晖, 陈镇西, 孙屹, 罗玮, 薛雪
    欧特克公司, 欧特克公司, 晨曦信息科技股份有限公司, 中设数字科技股份有限公司, 上海红瓦信息科技有限公司, 椭圆方程 ( 深圳 ) 信息技术有限公司
    大中华区总经理, 建筑设计产品线研发总监, 执行副总裁, 执行副总裁, 总经理, CTO、首席科学家

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在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。

  • 开场致词

    姚奔
    欧特克公司
    中国区区域及企业客户事业部业务总监

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  • Inventor+CAM的综合应用，使得刀具设计过程更加智能化，加速了产品的加工效率

    刘玉志
    迈迪夫工具技术（江苏）有限公司
    技术总监

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  • 奥凯公司研发中心inventor落地实践

    兰耕
    酒泉奥凯种子机械股份有限公司
    信息部 主管

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  • 欧特克软件在箱式装配式建筑中的应用

    陈义祥
    中集集团模块化建筑
    结构设计工程师

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  • 使用Inventor API量身定制解决企业痛点

    赫庆涛
    科大智能股份有限公司
    技术经理

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  • iLogic自动化设计结合Vault Pro复制设计 实现快速订单响应

    吴菌
    索比客软件技术服务有限公司
    总经理

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  • 开场致词

    姚奔
    欧特克公司
    中国区区域及企业客户事业部业务总监

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  • 《虚拟现实技术在汽车行业的具体应用和未来发展趋势》

    董赟俞
    上汽大众汽车有限公司
    虚拟现实负责人

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  • DYNAMO入门

    胡锦春
    江淮汽车集团股份有限公司
    数字部技术总监

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  • 《长安汽车可视化平台应用案例分享》

    段鸿非
    重庆长安汽车股份有限公司
    数字化设计主管

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  • Alias&VRED虚拟现实协作

    叶林
    上海乜也工业设计咨询有限公司
    创始人 技术总监

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  • 《打破界限，从二维概念设计跨越至三维数字设计》

    丁宁
    欧特克公司
    技术顾问

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  • 开场致词

    赵敏
    欧特克公司
    大中华区数字化制造部销售总监

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  • 《数字化技术实现模具加工的无人值守》

    邹云利
    一汽模具制造有限公司
    高级编程工程师

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  • 《Moldflow 市场现状及Moldflow 2021最新技术》

    李建
    欧特克公司
    大中华区数字化制造部技术总监

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  • 《数字化加工及在线检测在汽车内外饰模具开发中的应用》

    聂荣森
    欧特克公司
    大中华区数字化制造部技术经理

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  • 《机器人在增减材一体化的应用》

    侯显峰
    欧特克公司
    大中华区数字化制造部技术经理

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  • 《基于衍生式设计的仿人机器人下肢轻量化研究》

    顾大强 孙思超
    浙江大学机械工程国家级实验教学示范中心
    副主任

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  • 开场致词

    沈映
    欧特克公司
    传媒娱乐行业技术经理

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  • Shotgun在视效项目管理中的应用

    许涵
    Base FX
    制片经理

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  • 工具、习惯、思路—十年Shotgun老粉的成长之路

    陈玲
    江苏原力数字科技股份有限公司
    CG事业部视效总监

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  • 游戏中人脸艺术背后的 技术演进

    刘凯
    腾讯科技（上海）有限公司
    腾讯互娱 美术技术指导

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  • 艺术+科技打造中国文化记忆

    于博
    北京黑弓文化传播有限公司
    黑弓研究员

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  • 关于shotgun在影视动画行业使用和开发的一些经验分享

    梁宇
    华强方特（深圳）动漫有限公司
    技术总监

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