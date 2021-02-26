在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。
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李邵建
欧特克公司
欧特克大中华区总经理
肖胜凯
欧特克公司
工程建设行业及传媒娱乐业总经理
蔡婷
上海筑想信息科技股份有限公司
创始人、CEO
刘亚鑫
深圳市华阳国际城市科技有限公司
常务副总经理
张煜
中国中元国际工程设计研究院
建筑创作工作室主任
江明
中信建筑设计研究总院有限公司
数字化设计研究中心副主任
杨之楠
北京弘石嘉业建筑设计有限公司
BIM总监（Revit专家）
李钦
广东省建筑设计研究院有限公司
BIM中心总工程师
杨天伦
BRE英国建筑研究院
BIM培训师
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欧特克公司
李邵建
欧特克大中华区总经理
欧特克公司
肖胜凯
工程建设行业及传媒娱乐业总经理
中建八局第二工程有限公司
林磊
BIM中心负责人
中亿丰数字科技有限公司
邹胜
董事长/总经理
树鼎科技（上海）有限公司
周磊磊
研发技术总监
中建科技集团有限公司
苏世龙
智慧建造科创中心总经理
中國建筑工程(香港)有限公司
吴志威 Simon NG
建築信息总监/BIM Director
中国建筑一局（集团）有限公司
万仁威
BIM中心主任
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李邵建
欧特克公司
大中华区总经理
肖胜凯
欧特克公司
大中华区大客户业务总经理
梁 进
太空智造股份有限公司
大数据研究院院长，原清华大学，软件学院 BIM 课题组总监
Adam Strafaci
欧特克公司
全球工程建设业，市场总监
谌 冰
欧特克公司
大中华区工程建设及传媒娱乐，大客户业务技术总监
Krisztian Hegedus
欧特克公司
全球工程建设行业，业务拓展总监
赵兴茂, 陈镇西, 孙屹, 罗玮, 薛雪
欧特克公司, 晨曦信息科技股份有限公司, 中设数字科技股份有限公司, 上海红瓦信息科技有限公司, 椭圆方程 ( 深圳 ) 信息技术有限公司
大中华区业务拓展总监, 执行副总裁, 执行副总裁, 总经理, CTO、首席科学家
李邵建, 陈海晖, 陈镇西, 孙屹, 罗玮, 薛雪
欧特克公司, 欧特克公司, 晨曦信息科技股份有限公司, 中设数字科技股份有限公司, 上海红瓦信息科技有限公司, 椭圆方程 ( 深圳 ) 信息技术有限公司
大中华区总经理, 建筑设计产品线研发总监, 执行副总裁, 执行副总裁, 总经理, CTO、首席科学家
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刘玉志
迈迪夫工具技术（江苏）有限公司
技术总监
兰耕
酒泉奥凯种子机械股份有限公司
信息部 主管
陈义祥
中集集团模块化建筑
结构设计工程师
赫庆涛
科大智能股份有限公司
技术经理
吴菌
索比客软件技术服务有限公司
总经理
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董赟俞
上汽大众汽车有限公司
虚拟现实负责人
胡锦春
江淮汽车集团股份有限公司
数字部技术总监
段鸿非
重庆长安汽车股份有限公司
数字化设计主管
叶林
上海乜也工业设计咨询有限公司
创始人 技术总监
丁宁
欧特克公司
技术顾问
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赵敏
欧特克公司
大中华区数字化制造部销售总监
邹云利
一汽模具制造有限公司
高级编程工程师
李建
欧特克公司
大中华区数字化制造部技术总监
聂荣森
欧特克公司
大中华区数字化制造部技术经理
侯显峰
欧特克公司
大中华区数字化制造部技术经理
顾大强 孙思超
浙江大学机械工程国家级实验教学示范中心
副主任
在开年设计盛宴 – “重塑无限 创想未来”2021欧特克年度设计峰会上，来自建筑设计、基础设施、施工、工业机械、汽车与轨道交通、先进制造、传媒娱乐等领域的80余位业界专家和设计精英，给大家带来累计26小时的视频直播，共同探讨数字化转型的新见解、新实践和新机遇。如果您错过了这些精彩内容，可以访问“课程回放”重温精彩瞬间。希望我们用心呈现的内容，能带给您更多新启发，新思路，新可能。
沈映
欧特克公司
传媒娱乐行业技术经理
许涵
Base FX
制片经理
陈玲
江苏原力数字科技股份有限公司
CG事业部视效总监
刘凯
腾讯科技（上海）有限公司
腾讯互娱 美术技术指导
于博
北京黑弓文化传播有限公司
黑弓研究员
梁宇
华强方特（深圳）动漫有限公司
技术总监