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通货膨胀、供应链问题、不可预测的客户需求……曾经被称为“史无前例”的颠覆性变革现已成为现实。
对于建筑产品和设备制造商来说，积极应对这些挑战并发现隐藏在其中的机遇至关重要。是时候采取行动，重新思考您的长期数字化能力，为明天做好准备。
新型工业化建造对数据创建、应用和集成有更高要求，本质是融合发展建筑与制造的双重能力，核心在于高质量 BIM 模型的创建和复用。
在不同阶段充分利用数据，提高生产效率；通过信息化手段管理，降低建筑成本；采用工厂化生产方式，提高建筑质量和可靠性；应用数字化技术，促进可持续发展。
准确的数据对于有效的协作至关重要，通过BIM，您能够使用和客户相同的标准来开展项目。对于定制项目，您可以直接在客户的建筑模型中进行设计。
赢得更多业务的方法之一是在众多竞争对手中脱颖而出。最近的《哈佛商业评论》报告中提到，有 77% 的工程建设受访者表示，对建筑居住者体验的日益关注提高了他们对定制设计的需求。
设计自动化有助于迎合这种转变。
随着工程建设行业向数字化转型，BIM 和远程协作已经成为该行业的常见做法。这也使得为该行业提供服务的制造商必须掌握新的数字能力。
当您为未来的业务发展做准备时，Autodesk 可以围绕 BIM、产品定制、工作流自动化等为您的数字化战略提供支持。