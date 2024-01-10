新型工业化建造对数据创建、应用和集成有更高要求，本质是融合发展建筑与制造的双重能力，核心在于高质量 BIM 模型的创建和复用。

在不同阶段充分利用数据，提高生产效率；通过信息化手段管理，降低建筑成本；采用工厂化生产方式，提高建筑质量和可靠性；应用数字化技术，促进可持续发展。

