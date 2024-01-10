准备好迎接未来了吗？

接受挑战切莫等待明天

即刻了解工程建设行业的制造商如何在当今这个
充满颠覆性变革的世界中蓬勃发展。

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打造未来

通货膨胀、供应链问题、不可预测的客户需求……曾经被称为“史无前例”的颠覆性变革现已成为现实。

对于建筑产品和设备制造商来说，积极应对这些挑战并发现隐藏在其中的机遇至关重要。是时候采取行动，重新思考您的长期数字化能力，为明天做好准备。

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建筑与制造融合， 数据赋能产业链重塑

新型工业化建造对数据创建、应用和集成有更高要求，本质是融合发展建筑与制造的双重能力，核心在于高质量 BIM 模型的创建和复用。

在不同阶段充分利用数据，提高生产效率；通过信息化手段管理，降低建筑成本；采用工厂化生产方式，提高建筑质量和可靠性；应用数字化技术，促进可持续发展。
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1.与客户协调同步

准确的数据对于有效的协作至关重要，通过BIM，您能够使用和客户相同的标准来开展项目。对于定制项目，您可以直接在客户的建筑模型中进行设计。

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2.通过定制赢得客户

赢得更多业务的方法之一是在众多竞争对手中脱颖而出。最近的《哈佛商业评论》报告中提到，有 77% 的工程建设受访者表示，对建筑居住者体验的日益关注提高了他们对定制设计的需求。

 

设计自动化有助于迎合这种转变。

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3.实现更加智能的施工和运营

缺乏可见性是施工项目中的顽疾之一。

将所有学科的流程实现数字化可为您提供所需的数据，帮您获得透明度、共享信息并改进从供应链和仓库到施工现场的问责制，以便在未来更轻松地运营和维护建筑。
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培养您的数字能力

随着工程建设行业向数字化转型，BIM 和远程协作已经成为该行业的常见做法。这也使得为该行业提供服务的制造商必须掌握新的数字能力。

当您为未来的业务发展做准备时，Autodesk 可以围绕 BIM、产品定制、工作流自动化等为您的数字化战略提供支持。

Autodesk 随时准备成为您在这一旅程中的合作伙伴

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我们来谈一谈战略

作为工程建设、产品设计与制造流程集成领域的全球领导者，Autodesk 可以帮助您开发实现目标所需的功能。

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