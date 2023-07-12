用于设施布局的 CAD 购买者手册

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交付新产品、重新定位制造设施和全球协作都需要正确的技术来弥补差距、敏捷地适应变化，并实现数字化、自动化的工作方式。
探索所需的功能，以便：
理想解决方案并不是孤立存在的。它们通过围绕单个数据源统一来自所有领域和阶段的所有人员来实现协作。
成熟的工厂布局工作流依赖于设备、布局和建筑的高度可视化数字表示，这些数字表示汇总了始终最新的数据。
数字工厂规划只是故事的一半。另一半是 BIM。无论是新建项目还是改造，您的技术都应该使您能够在建筑的整个环境中进行设计。
– Maximilian Viessmann，Viessmann Group 首席执行官
《哈佛商业评论》分析服务团队报告“扫清障碍，提高工厂项目的协作效率”
– Rupert Hoecherl，总经理兼合作伙伴，io-consultants
《哈佛商业评论》分析服务团队报告“扫清障碍，提高工厂项目的协作效率”