用于设施布局的 CAD 购买者手册

如何选择软件来规划、设计和验证工厂。

如何选择工厂布局软件

交付新产品、重新定位制造设施和全球协作都需要正确的技术来弥补差距、敏捷地适应变化，并实现数字化、自动化的工作方式。


探索所需的功能，以便：

  • 优化工厂设计
  • 提高制造吞吐量
  • 缩短上市时间
  • 减少非增值流程
  • 减少错误和返工

在工厂解决方案中寻找的关键品质

跨工厂生命周期的集成数据

理想解决方案并不是孤立存在的。它们通过围绕单个数据源统一来自所有领域和阶段的所有人员来实现协作。

 

工厂数字化

成熟的工厂布局工作流依赖于设备、布局和建筑的高度可视化数字表示，这些数字表示汇总了始终最新的数据。

 

行业融合

数字工厂规划只是故事的一半。另一半是 BIM。无论是新建项目还是改造，您的技术都应该使您能够在建筑的整个环境中进行设计。

 

从工厂内部获得见解

Factory Design Utilities

概念化、规划和验证制造设施

产品详细信息
Navisworks

Navisworks Manage、Navisworks Simulate 软件和 Navisworks Freedom 3D 查看器，用于 5D 分析、设计仿真和项目审阅。

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Vault

产品数据管理软件，提供 Vault Basic、Vault Professional、Vault Office 供您选择

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您的工厂转型之旅从这里开始

下载该手册，并确定您需要设计工具提供哪些功能才能实现业务目标。