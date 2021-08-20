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富有挑战性的建筑项目启用新的制造商

从可持续性到安全性，建筑变得越来越复杂。您的产品很可能也会如此。随着项目复杂性的增加，随之而来的是提供更多价值的机会，进而在工程建设领域占据更重要的位置。但是，要实现这一目标，您需要以崭新的视角重新审视对敏捷性和协作的需求。

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智能制造加速创新——制造与建筑互联融合技术网络研讨会

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制造与建筑互联融合技术网络研讨会已成功召开，本次会议就当前备受关注的制造业和建筑业跨界融合发展的模式，展开技术探索和基于技术的具体应用工具的研究。点击观看相关课程，探究新的行业发展机遇

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