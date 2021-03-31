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建筑设计的未来

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建筑设计的未来

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智能制造加速创新——制造与建
筑互联融合技术网络研讨会

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  • 2020 年建筑产品制造商的注意事项

    根据世界一流公司的洞察分析，了解未来的建筑项目对现在的制造商有何影响。


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  • 建筑产品制造商选择 Autodesk 的主要原因

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刘永鹏

我是刘永鹏，欧特克中国负责北区区域业务的销售经理，我可以帮助您的企业 更高效的实现设计 制造，建造一体化。联系我。
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嵇力

我是欧特克Autodesk负责北京、天津、四川、重庆、湖北、福建区域的制造业销售——嵇力， 我非常乐意能够为您以及贵司提供最诚挚的帮助，尤其是二三维设计软件等方面的支持，后续您以及贵司有任何需要，可以第一时间和我取得联系。
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邱继婷

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刘翠娥

我是刘翠娥，欧特克负责浙江、江苏区域的销售代表。我致力于通过欧特克的产品和解决方案给我们双方带来共同的发展，期待与您的合作。
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曾诚

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