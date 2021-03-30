2021 年第十二届“创新杯”
建筑信息模型（BIM）
应用大赛
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参赛者在比赛规定的期限内（截止日期为2021年6月30日，以当地邮戳为准）将以下要求的参赛文件保存在U盘内，连同加盖公章的免责授权文件一起，快递或邮寄（为确保作品准时收集，建议递后致电确认）至：
创新杯组委会
地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院中弘•北京像素北区4号楼717室，邮编：100024
收件人：武侠 15901181391，周琳瑜 18610091312
所递交的U盘内要求提供的参赛作品及相关资料，包括项目展示文件和项目设计文件。
此类文件是评委会理解项目设计的最主要手段，应能充分表现项目的设计意图、应用BIM技术的价值和效果、技术创新的意义等。具体要求是：
提交1个PPT文件，内容应包括：
单位介绍、设计师介绍、项目说明、项目设计及软件应用中的创新亮点、应用心得总结等。应提供项目的设计图片（包括模型的二维/三维视图、施工图、效果图等），并置于PPT内部。鼓励提供项目的动画文件（mp4格式），并在PPT文件中嵌入或链接到动画文件。
提交1个视频文件，视频输出格式为：
MP4中质量大小，视频大小不超过100M，视频时长不超过10分钟。视频文件将用于后期的网络评审，请严格限制视频长度。内容应包括：项目说明，项目设计及软件应用中的创新亮点、应用心得总结等。为了公平公正的进行评审，视频中请勿出现参赛单位的名字、logo或介绍。
针对项目展示文件，应出具单位盖章的免责同意书：
授权中国勘察设计协会和所采用软件产品所属公司使用该类资料用于公开宣传。相关免责及授权协议书样本请在 中国勘察设计协会网站上下载。
使用Autodesk BIM产品建立的项目设计模型指定格式文件（Revit系列：rvt文件、Civil 3D / Plant 3D：dwg文件，Navisworks：nwc\nwf\nwd文件等），以及参赛者/参赛单位认可的其它设计文件。
使用其他软件厂商BIM产品的，应提供除此之外的对应文件格式。上述文件提交齐全视为有效申报材料，此类文件仅用于评委会评审之用途，大赛承诺不将此类资料公开发表或转交给第三方。