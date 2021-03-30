参赛者在比赛规定的期限内（截止日期为2021年6月30日，以当地邮戳为准）将以下要求的参赛文件保存在U盘内，连同加盖公章的免责授权文件一起，快递或邮寄（为确保作品准时收集，建议递后致电确认）至：

创新杯组委会 地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院中弘•北京像素北区4号楼717室，邮编：100024 收件人：武侠 15901181391，周琳瑜 18610091312