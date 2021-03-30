2021 年第十二届“创新杯”建筑信息模型（BIM） 应用大赛

为贯彻实施住建部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》（建质函［2015］159号）和中国勘察设计协会《“十三五”工程勘察设计行业信息化工作指导意见》，中国勘察设计协会决定今年继续联合欧特克软件（中国）有限公司举办第十二届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛，欢迎有关企业单位自愿报名参加。本次大赛活动不收取任何费用。

2021年第十二届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛特别在奖项设置上进行了创新与优化，单项奖分为建筑类、基础设施类、拓展类三个大类十五个专项，奖项将按类别分设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖。

本届大赛注册报名截止日期为2021年4月30日，作品征集时间为2021年4月20日至6月30日。评选活动将在2021年7月至8月进行，2021年9月或10月公布大赛获奖结果。