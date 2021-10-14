AutoCAD AutoCAD

欧特克，与您携手探索全新可能

AutoCAD - 深受众多用户信赖的原创 CAD 软件。

不要浪费宝贵时间。AutoCAD 是原创软件且比以往更出色。

立即试用

比较许可方案

Optional third link

Image courtesy of lorem ipsum

选择 AutoCAD® 的五大理由

AutoCAD 可提供诸多选项来改善团队的工作流。

  • 理由 1：使用 AutoCAD 可节省宝贵的设计时间

    通过内置工作流、数十万个标准零件和功能，帮助用户提升工作效率，从而节省工作时间。七项不同的研究表明，使用专业化工具组合完成任务时，工作效率平均提升约 63%。*

  • 理由 2：AutoCAD 帮助实现更多流程自动化

    AutoCAD 强大的 API 库、LISP 功能和专业化工具组合可以帮助您自动执行繁琐的任务。您可以开发自己的应用，也可以从 Autodesk App Store 上已有的数千个应用中进行选择。

    Optional icon CTA

  • 理由 3：AutoCAD 为 DWG 提供了卓越的数据保真度和兼容性

    由 Autodesk 创建的.dwg 文件格式可以有效、精确地查看和编辑 DWG。

    Optional icon CTA

  • 理由 4：借助 AutoCAD 网页和移动应用灵活便捷地进行 CAD 更新

    使用 AutoCAD，可以在多种移动设备的浏览器中轻松使用编辑、查看和新建 CAD 图形等功能。

    Optional icon CTA

  • 理由 5：选择 AutoCAD 有助于在将来进行职业培训时节省时间

    AutoCAD 是学生们学习和掌握的标准软件。借助 AutoCAD，新员工不需要浪费时间学习不同的技术。选择 AutoCAD，意味着您的新员工能够尽快上手。

    Optional icon CTA

Optional icon CTA

比较 AutoCAD 许可方案

如果订购 AutoCAD 软件产品，不仅可以帮助用户降低软件的前期使用成本，还能够通过这款强大、成熟且受到全球众多用户信赖的软件获取宝贵的价值。

  • 具有自动化功能的二维和三维 CAD 软件。

    具有自动化功能的二维和三维 CAD 软件。包括 AutoCAD、专业化工具组合等等。

    /1年期

    购买

  • 订购 3 年期固定期限的使用许可并节省成本。

    具有自动化功能的二维和三维 CAD 软件。包括 AutoCAD、专业化工具组合等等。

    /3年期

    购买

Compare AutoCAD, Draftsight and BricsCAD

See why AutoCAD is the only CAD software you need in this side-by-side features comparison chart.

View comparison

AutoCAD 助力“在乎伞”将艺术化作现实

商业生态工作室利用AutoCAD软件建立“在乎伞”伞面图形的图案，优化了伞面图形结构，帮助设计师实现了艺术性与现实性间的平衡，提高了产品设计效率，助力了商业生态工作室可持续性发展理念的实现。

阅读案例

Optional link

图片来源于商业生态工作室官网（http://www.bemedia.com.cn/

使用 AutoCAD 专业化工具组合，有助于将工作效率提升高达 63%

七项不同的研究表明，使用 AutoCAD 专业化工具组合执行任务时，有助于将工作效率平均提升 63% 左右*

  • Woman working with AutoCAD and robotics

    使用 Mechanical 工具组合，有助于将工作效率提升高达 55%*

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    阅读此研究报告

  • Room with a table, a chair, and house plants

    使用 Architecture 工具组合，有助于将工作效率提升高达 61%*

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    阅读此研究报告

  • Man working in the electrical workshop at the Autodesk

    使用 Electrical 工具组合，有助于将工作效率提升高达 95%*

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    阅读此研究报告

查看所有七项工作效率研究报告

常见问题解答 (FAQ)

查找关于 CAD 软件常见问题的解答

计算机辅助设计 (CAD) 是一种设计和技术文档编制技术，它使用自动化的流程替代手动绘图。AutoCAD 是原创 CAD 软件，全球用户多达数百万人。AutoCAD 可以用来创建精确的二维三维图形与模型，也可以用来制作电气图、施工图等。

借助 AutoCAD，您可以使用实体、曲面和网格对象绘制、标注和设计二维几何图形及三维模型。

AutoCAD 是一款非常受工程师欢迎的 CAD 软件，因为 AutoCAD 非常可靠，并且包含行业专业化工具组合，有助于设计电机零部件、发动机和整套设备。AutoCAD 包含超过 750,000 个智能对象和零件，并且包含面向机械设计、电气设计、机电设计等行业的元件库。

AutoCAD 是一款非常受建筑师欢迎的 CAD 软件，因为 AutoCAD 是建筑学院常用的教学软件，可帮助建筑师自动执行很多流程。AutoCAD 建筑工具组合提供一个庞大的库，其中包含成千上万个预定义的建筑对象和特征，适用于创建建筑图形、文档和明细表以及自动执行绘图任务。

如果您订购了 AutoCAD 软件产品，则可以在 Mac 和 Windows 上使用 AutoCAD。AutoCAD for Mac 拥有 Windows 版的最热门功能，同时也具有 Mac 用户熟悉的外观，以及非常适合 OS X 环境的功能集。

浏览 AutoCAD for Mac UI

有些 CAD 克隆软件提供有限的功能；AutoCAD 是原创软件，始终保持高质量、高性能。AutoCAD 提供免费试用版学生版软件，方便客户感受这一明智选择的强大实力。

AutoCAD 固定期限使用许可的价格如下：年度许可为 ¥10235，3 年期许可为 ¥30703。

* 工作效率数据基于 Autodesk 委托外部顾问展开的一系列研究。这七项针对工具组合的研究比较了由有经验的 AutoCAD 用户执行常规任务时，普通 AutoCAD 与 AutoCAD 专业化工具组合的表现。在计算整体工作效率的提升情况时，首先根据这七项研究的结果，求出在工具组合中完成特定任务所需时间之和以及在普通 AutoCAD 中完成相应任务所需时间之和，然后算出这两个总和之间的差值百分比。与其他所有性能测试类似，测试结果可能会因计算机、操作系统、过滤器、测试地点的网络环境、测试样本的来源不同而有所差异。本次测试并非在中国大陆完成，因此最终结果可能与您所在其他地区进行的测试结果存在差异。产品信息和规格可能随时变化，恕不另行通知。Autodesk“按现状”提供该信息，无意通过本次测试就相关产品及服务提供任何形式的明示或默示质保。

* 建议零售价仅供参考，不含手续费、税费和运费。如果通过经销商续展，销售价格可能会有所不同，因为 Autodesk 经销商可以自行设定其价格。 Autodesk、Autodesk 标识、AutoCAD 和 DWG 是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或其关联公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。所有其他品牌名称、产品名称或者商标均属于其各自的所有者。Autodesk 保留随时调整产品和服务、产品规格以及建议零售价的权利，恕不另行通知，同时 Autodesk 对于此文档中可能出现的文字印刷或图形错误不承担任何责任。©2021 Autodesk, Inc. 保留所有权利 (All rights reserved)。