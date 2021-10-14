计算机辅助设计 (CAD) 是一种设计和技术文档编制技术，它使用自动化的流程替代手动绘图。AutoCAD 是原创 CAD 软件，全球用户多达数百万人。AutoCAD 可以用来创建精确的二维和三维图形与模型，也可以用来制作电气图、施工图等。