AutoCAD 可提供诸多选项来改善团队的工作流。
通过内置工作流、数十万个标准零件和功能，帮助用户提升工作效率，从而节省工作时间。七项不同的研究表明，使用专业化工具组合完成任务时，工作效率平均提升约 63%。*
AutoCAD 强大的 API 库、LISP 功能和专业化工具组合可以帮助您自动执行繁琐的任务。您可以开发自己的应用，也可以从 Autodesk App Store 上已有的数千个应用中进行选择。
由 Autodesk 创建的.dwg 文件格式可以有效、精确地查看和编辑 DWG。
使用 AutoCAD，可以在多种移动设备的浏览器中轻松使用编辑、查看和新建 CAD 图形等功能。
AutoCAD 是学生们学习和掌握的标准软件。借助 AutoCAD，新员工不需要浪费时间学习不同的技术。选择 AutoCAD，意味着您的新员工能够尽快上手。
See why AutoCAD is the only CAD software you need in this side-by-side features comparison chart.
商业生态工作室利用AutoCAD软件建立“在乎伞”伞面图形的图案，优化了伞面图形结构，帮助设计师实现了艺术性与现实性间的平衡，提高了产品设计效率，助力了商业生态工作室可持续性发展理念的实现。
图片来源于商业生态工作室官网（http://www.bemedia.com.cn/）
七项不同的研究表明，使用 AutoCAD 专业化工具组合执行任务时，有助于将工作效率平均提升 63% 左右*
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查找关于 CAD 软件常见问题的解答
计算机辅助设计 (CAD) 是一种设计和技术文档编制技术，它使用自动化的流程替代手动绘图。AutoCAD 是原创 CAD 软件，全球用户多达数百万人。AutoCAD 可以用来创建精确的二维和三维图形与模型，也可以用来制作电气图、施工图等。
借助 AutoCAD，您可以使用实体、曲面和网格对象绘制、标注和设计二维几何图形及三维模型。
AutoCAD 是一款非常受工程师欢迎的 CAD 软件，因为 AutoCAD 非常可靠，并且包含行业专业化工具组合，有助于设计电机零部件、发动机和整套设备。AutoCAD 包含超过 750,000 个智能对象和零件，并且包含面向机械设计、电气设计、机电设计等行业的元件库。
AutoCAD 是一款非常受建筑师欢迎的 CAD 软件，因为 AutoCAD 是建筑学院常用的教学软件，可帮助建筑师自动执行很多流程。AutoCAD 建筑工具组合提供一个庞大的库，其中包含成千上万个预定义的建筑对象和特征，适用于创建建筑图形、文档和明细表以及自动执行绘图任务。
如果您订购了 AutoCAD 软件产品，则可以在 Mac 和 Windows 上使用 AutoCAD。AutoCAD for Mac 拥有 Windows 版的最热门功能，同时也具有 Mac 用户熟悉的外观，以及非常适合 OS X 环境的功能集。
AutoCAD 固定期限使用许可的价格如下：年度许可为 ¥10235，3 年期许可为 ¥30703。