备受瞩目的 AutoCAD 2024 全新版本在保留原有功能特色的同时引入了一系列新增功能，包括活动洞察、智能块替换与放置、互联式图纸更新等，除此之外，在提升创造力方面 AutoCAD 为团队捕捉洞察分析并利用自动化技术铺平了道路。

在已结束的 AutoCAD 2024 “评新”而论在线发布会中，AutoCAD 研发团队为大家揭开了众多新增功能的全新面纱，观看精彩回放，感受快捷不失灵活性的互联式设计体验，解锁满足独有需求的定制功能，与我们一起从“新”开始探索无限可能。