备受瞩目的 AutoCAD 2024 全新版本在保留原有功能特色的同时引入了一系列新增功能，包括活动洞察、智能块替换与放置、互联式图纸更新等，除此之外，在提升创造力方面 AutoCAD 为团队捕捉洞察分析并利用自动化技术铺平了道路。
在已结束的 AutoCAD 2024 “评新”而论在线发布会中，AutoCAD 研发团队为大家揭开了众多新增功能的全新面纱，观看精彩回放，感受快捷不失灵活性的互联式设计体验，解锁满足独有需求的定制功能，与我们一起从“新”开始探索无限可能。
备受瞩目的 AutoCAD 2024 全新版本在保留原有功能特色的同时引入了一系列新增功能，包括活动洞察、智能块替换与放置、互联式图纸更新等，除此之外，在提升创造力方面 AutoCAD 为团队捕捉洞察分析并利用自动化技术铺平了道路。
在已结束的 AutoCAD 2024 “评新”而论在线发布会中，AutoCAD 研发团队为大家揭开了众多新增功能的全新面纱，观看精彩回放，感受快捷不失灵活性的互联式设计体验，解锁满足独有需求的定制功能，与我们一起从“新”开始探索无限可能。
演讲嘉宾：李 剑、薛锦安
课程分别从可提升效率的智能块的替换与放置，辅助高效协作的标记辅助，活动洞察与远端图纸集，以及外观与性能提升等多方面揭开了新版本的面纱。
演讲嘉宾：王丽军
课程将带您学习图纸管理器的管理理念，探索如何通过图纸管理轻松实现协同办公，并针对从模板创建图纸集与图纸的技能等多方面展开了专业分享。
演讲嘉宾：柴立峰
从完全支持 M1 系列的新功能到智能块的自动放置，再到标记输入和辅助，以及显示的优化，课程全方面为大家展示了 Mac 2024 版的强大功能。
演讲嘉宾：蔡永成、刘 耘、首中华、
朱静燕、吴 卉
课程集合了 AutoCAD 及其随附的六款专业化工具组合的全新功能，并带大家全方面的解锁了可大幅提高工作效率的使用技巧。