AutoCAD 2022 “新” 而易见
精彩回顾
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人气爆棚的 AutoCAD 2022 新功能在线发布已于 2021 年 4 月 22 日结束。您所熟悉和喜爱的数位行业资深技术专家及研发团队倾力上线，带您全面解锁易于操作，益于设计的超强技能。
为满足大家对 AutoCAD 2022 新功能在线发布的观看需求，您可以在此处通过简单的注册来观看会议视频回顾，跟随我们的专家团队共同挖掘创造的潜能，重塑设计思维，感受设计魅力！
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陈 昱 欧特克公司
高级软件质量工程师兼产品负责人
李 剑 欧特克公司 资深软件测试工程师
详解全新 AutoCAD 2022 对用户效率，便捷访问，相互合作等方面的提升，详细演示最新功能对工作流程的改善。
柴立峰 欧特克公司 资深软件测试工程师
全面介绍 AutoCAD for Mac 2022 所涵盖的高效工具、协同设计等最新功能，从而助力设计师提升工作效率。
朱静燕 欧特克公司 资深软件测试工程师
利用 Map 3D 工具组合新功能，详解如何通过 Autodesk Connector for ArcGIS 实现 Map 3D 与 ArcGIS Online 无缝数据交互。
吴 卉 欧特克公司 资深软件测试工程师
详解 Plant 3D 工具组合所涵盖的项目比较、同步项目设置、管道正交图位置偏移，管道轴测图标注改进等增强功能。
梁晓冬 欧特克公司 开发技术全球资深顾问
详解从设计到制造，如何利用 AutoCAD 设计自动化的创新手段，更精准地满足客户的需求，有效控制成本，并实现生产计划的合理性。
李尚达 北京绿建软件股份有限公司 技术部经理
以性能模拟技术在绿色健康建筑设计中的应用，从建筑的风、光、热、声环境入手，分享基于 AutoCAD 平台的模拟技术最新进展及应用实例。
母莉君 天河智造（北京）科技股份有限公司 大客户部实施经理
通过用户实例，讲解 PCCAD 的 P3DM 项目管理模块，如何打通与 ERP、PLM 的集成通道，助力制造企业实现信息化系统的互联互通。
李 剑 欧特克公司 资深软件测试工程师
柴立峰 欧特克公司 资深软件测试工程师
梁晓冬 欧特克公司 开发技术全球资深
顾问
母莉君 天河智造（北京）科技股份有限公司 大客户部实施经理