“欧特克 PowerMill 先进制造网络研讨会” 携手行业资深技术专家，通过对 PowerMill 软件的二次开发，结合数据库技术管理 NC 编程与加工经验以及对余量和加工路径的精细化控制的专业分享，带领行业从业者探索了可实现覆盖件模具自动化加工，减少模具研配工作，并达到降低制造成本的有效之道。

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