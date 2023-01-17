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欧特克PowerMill先进制造网络研讨会

精彩回放

视频回放

“欧特克 PowerMill 先进制造网络研讨会” 携手行业资深技术专家，通过对 PowerMill 软件的二次开发，结合数据库技术管理 NC 编程与加工经验以及对余量和加工路径的精细化控制的专业分享，带领行业从业者探索了可实现覆盖件模具自动化加工，减少模具研配工作，并达到降低制造成本的有效之道。

观看精彩回放，通过编程、加工自动化突破产能瓶颈、实现模具精益制造，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

  • 开场介绍

    聂荣森
    欧特克软件(中国)有限公司
    先进制造解决方案技术经理

    观看视频 (4:23)

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  • PowerMill 助力汽车冲压模具实现精细高效自动化加工

    夏冰
    现代汽车模具(山东)有限公司
    NC 设计部副经理

    观看视频 (33:46)

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  • 基于 PowerMill 定制实现覆盖件模具无人值守加工

    韩小寒
    长春批玛易(PmaE)科技有限公司
    技术总监

    观看视频 (48:29)

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