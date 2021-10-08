ALTIMETER 独立全球研究报告系列

这是由 Autodesk 赞助的系列报告中的第二份报告，为领导们提供了一系列有关“新常态下的业务增长战略”的深入见解，研究了分布式工作的加速扩展对客户、员工和组织的影响。它深入阐述了这些变化对人和结构的影响，以及使领导者能够驾驭数字化业务、赋能员工从而建立强大而有韧性的生态系统的战略。

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