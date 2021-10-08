ALTIMETER 独立全球研究报告系列

为了帮助大家更加详细的了解《下一常态中的业务增长战略》研究报告的内容，本研究报告的的作者 Susan Etlinger 带来了一场专题会议。旨在为你讲解在新冠疫情的影响下，数字化转型，技术变革和经济变革等导致业务上的一些变化。我们面对这些变化，如何在自己的工作中使用这些研究成果，利用新技术的新型工作方式，以实现更有效的创新协作与交流， 进而实现业务增长。
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为了帮助大家更加详细的了解《下一常态中的业务增长战略》研究报告的内容，本研究报告的的作者 Susan Etlinger 带来了一场专题会议。旨在为你讲解在新冠疫情的影响下，数字化转型，技术变革和经济变革等导致业务上的一些变化。我们面对这些变化，如何在自己的工作中使用这些研究成果，利用新技术的新型工作方式，以实现更有效的创新协作与交流， 进而实现业务增长。
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在组织适应陌生新环境的过程中，哪些战略可以帮助我们实现安全、恢复能力和增长?
本研究报告涉及我们在全球市场上看到的主要宏观经济、行业和技术转变。它确定了领导者需要考虑的策略，并分享了来自建筑、工程、施工和制造领域的技术、工作场所安全、设计以及领导力方面的专家的新兴最佳实践。
这是第三份报告，提供了来自全球学者和企业领袖有关如何打造更强大、更具创新性业务（即使在颠覆性时期）的专家建议。其中包括在过去一年中汲取的经验教训、业务模式创新的涵义，以及有助于领导者重新构思面向颠覆性时期及今后岁月实现增长的业务战略的建议。
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这是由 Autodesk 赞助的系列报告中的第二份报告，为领导们提供了一系列有关“新常态下的业务增长战略”的深入见解，研究了分布式工作的加速扩展对客户、员工和组织的影响。它深入阐述了这些变化对人和结构的影响，以及使领导者能够驾驭数字化业务、赋能员工从而建立强大而有韧性的生态系统的战略。
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工作场所不再是固定位置，其作用是为创造价值提供支持。
该报告的调查对象是业务领导者，由 Autodesk 赞助，由高级技术行业分析师兼 TED 讲师 Susan Etlinger 编写。它研究了由于新冠疫情及其他宏观经济、行业、设计和技术趋势而导致的主要变化，探索了分布式工作场所在推动增长方面的作用，并分享了各行业和领域领导者的见解。
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Susan Etlinger 是全球公认的数字战略专家，她专注于人工智能、技术伦理和数据。除了在 Altimeter 的工作，Susan 还是国际治理创新中心（位于加拿大的独立无党派智囊团）的高级研究员，以及美国国务院发言人计划的成员。2019 年，Susan 被 Lighthouse3（一家专注于 AI 的战略研究咨询公司）评选为 AI 伦理领域的百位杰出女性之一。她的 TED 演讲“面对海量数据该何去何从”被翻译成了 25 种语言，浏览次数超过 130 万次。