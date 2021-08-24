重新构思移动性
汽车创新论坛 2021
AIF 是首屈一指的汽车行业盛会，专注于先进的设计、自动化和制造技术。AIF 每年举办一次，旨在讨论行业挑战和数字化技术，以及如何利用这些技术保持竞争优势并实现未来可持续增长。
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在 4 月 28-29 日的两天时间里，参与者们受邀通过激动人心的主题演讲、专家见解、互动和产品创新“重构了移动性”。
也许您未能参加想要的课程，或者希望重温最喜欢的时刻？我们已为您准备好回放，只需单击下方三个“创新轨迹”之一，即可浏览所有录制内容。
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观看 Hyundai、Briggs Automotive Company、EDAG、One Click Metal、VisiConsult、Pix Moving 和 Autodesk 的演示。了解在新型 BAC Mono 的开发过程中如何运用衍生式设计，如何克服增材制造 (AM) 中的挑战，以及自动驾驶汽车如何推动汽车行业的范式转变。
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获取 Aachen University、EDAG、e.Go、Voyansi、ProModel、Magna Steyr、Machineering 和 Autodesk 关于集成式工厂建模的见解。集成式工厂建模是探索未来工厂规划、建造和运营的跨领域创新方式。跟汽车一样，工厂也需要设计和建造，以便在交接后为用户提供良好性能。
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查看敏捷设计工作室谈话，获取 Autodesk、Nissan、Nvidia、Linkage Design、Lucid、Ford、Italdesign 和 RCD Except 的见解。了解先进的设计工作流在远程和混合环境中的工作方式以及 VR 对协作的影响。了解关于新一代概念设计工作室的更多详细信息，掌握数字化转型之旅。
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重新访问 AIF 2021 肯定会激起您对更多汽车内容的兴趣。因此，我们汇总了几个链接，让您能更深入地了解几个有趣的主题。
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