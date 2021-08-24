重新构思移动性

汽车创新论坛 2021

AIF 是首屈一指的汽车行业盛会，专注于先进的设计、自动化和制造技术。AIF 每年举办一次，旨在讨论行业挑战和数字化技术，以及如何利用这些技术保持竞争优势并实现未来可持续增长。

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重新构思移动性 - 观看精彩回放

在 4 月 28-29 日的两天时间里，参与者们受邀通过激动人心的主题演讲、专家见解、互动和产品创新“重构了移动性”。

也许您未能参加想要的课程，或者希望重温最喜欢的时刻？我们已为您准备好回放，只需单击下方三个“创新轨迹”之一，即可浏览所有录制内容。

2021 高光时刻

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2021 高光时刻

先进制造

观看 Hyundai、Briggs Automotive Company、EDAG、One Click Metal、VisiConsult、Pix Moving 和 Autodesk 的演示。了解在新型 BAC Mono 的开发过程中如何运用衍生式设计，如何克服增材制造 (AM) 中的挑战，以及自动驾驶汽车如何推动汽车行业的范式转变。

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集成式工厂建模

获取 Aachen University、EDAG、e.Go、Voyansi、ProModel、Magna Steyr、Machineering 和 Autodesk 关于集成式工厂建模的见解。集成式工厂建模是探索未来工厂规划、建造和运营的跨领域创新方式。跟汽车一样，工厂也需要设计和建造，以便在交接后为用户提供良好性能。

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敏捷设计工作室

查看敏捷设计工作室谈话，获取 Autodesk、Nissan、Nvidia、Linkage Design、Lucid、Ford、Italdesign 和 RCD Except 的见解。了解先进的设计工作流在远程和混合环境中的工作方式以及 VR 对协作的影响。了解关于新一代概念设计工作室的更多详细信息，掌握数字化转型之旅。

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后续步骤

重新访问 AIF 2021 肯定会激起您对更多汽车内容的兴趣。因此，我们汇总了几个链接，让您能更深入地了解几个有趣的主题。

  • 从概念设计工作室博客获取所有需要了解的内容

    发现最新的产品新闻、更新和增强功能、有用的提示和教程，以及关于概念设计工作室所有方面的案例和灵感。


    随时更新

  • 汽车衍生式设计

    通过生动的客户案例，了解关于衍生式设计为汽车行业带来的机会以及如何应用衍生式设计的详细信息。


    了解更多

  • 汽车行业的制造

    使用类别“趋势/技术/职位”导航到交互式体验，轻松查找与您最相关的信息。


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