《中国工程建设业如何构建发展新优势？》白皮书，通过对全球工程建设行业的数字化转型趋势的深入分析，基于创新案例的实践经验，从行业转型现状、五大创新领域、企业行稳致远的关键因素、开放式创新思维的建立，以及传统企业的数字化转型升级之路五大方面展开了深入剖析。我们希望借此权威论证与成功经验，可以为您的企业带来更多启示和指导，以帮助您打造未来的核心竞争力



身处数字化的浪潮下，欧特克自身也在不断进化，以满足您在数字化转型上的需求。我们正在从传统的解决方案提供商转变成行业客户的数字化转型战略合作伙伴，并为客户提供定制化的“数字化思维碰撞”工作坊，与客户共同探讨数字化转型的战略重心以及实现路径，从而实现价值共创。

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