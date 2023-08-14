您已成功注册，点击观看视频，了解欧特克工程建设业产品 2024 版本全新功能，帮助您创建高质量、高性能的建筑和基础设施设计并交付超出性能要求且可持续性更高的项目。
演讲嘉宾：葛 芬
从认识“我的见解”选项卡入手，深入讲解平台基础功能的增强，以及在场地设计方面的功能增强。
演讲嘉宾：宋姗、李嘉熹
带您了解如何通过使用 Forma 改变规划和设计方案以及 Dynamo 新功能和增强的亮点。
演讲嘉宾：杨宁、王申
技术专家带您将了解如何通过不同于边界设置的方式创建能效分析模型，简化工作流程。
演讲嘉宾：李德桥、陈宏雷
您将了解 CGCS2000 坐标系及 C3D 中国本地化包更新及其他产品新增功能增强。
演讲嘉宾：关笑
主要介绍桥梁正向设计工作流及基于 InfraWorks 的桥梁工作流更新与增强。
演讲嘉宾：李德桥
介绍相关产品功能模块更新以及如何通过可视化方式快速直观的查看排水方案。
演讲嘉宾：葛芬
了解如何借助相关产品实现从设计到运营与维护的数据协同，提高项目管理效率。
演讲嘉宾：寇清、张权
详细介绍结构土建新功能和增强以及机电预制方面坡度管道建模等功能优化。
演讲嘉宾：董方淇
视频分别从标准数据分配工具、共享参数工具、模型合规检查等方面进行讲解。
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