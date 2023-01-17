以“智慧水务的工程全生命周期实践分享”为主题的工程建设领域数字化转型专家对话系列线上研讨会，携手业界资深人士，针对智慧水务的设计、建造、运营及维护展开了深入探讨与剖析，并通过国内外实践经验的分享，为智慧水务发展赋能献策。
跟随回放镜头，重温会议精彩内容，与专家携手，共谋智慧水务数字化建设之道。
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对话嘉宾：窦秋萍
华霖富水利环境技术咨询(上海)有限公司 总经理
拥有超20年经验的水力模型专家。擅长的领域涉及城市供排水、河道等水力水质模型软件及水力模型技术的应用，以及基于水力模型的智慧水务系统的开发应用。为众多客户提供水力模型软件培训，及水力模型技术培训、技术咨询等工作。
主持人：李德桥
欧特克软件（中国）有限公司 工程建设行业技术专家
北京交通大学道路与铁道工程硕士，多年的央企综甲设计院从业经历，丰富的海内外基础设施项目实践经验，现任 Autodesk 软件（中国）有限公司工程建设行业技术专家，致力于工程建设行业数字化与信息化发展。
CEO, Lorem Ipsum Company
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Oct 23, 5:00pm
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