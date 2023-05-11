未来建造 · 行稳致远 

工程建设行业高峰会

实践与前瞻

未来建造 • 行稳致远 工程建设行业高峰会

与欧特克公司高层和知名企业领军人士，共襄全球最新的前沿技术，及如何构建工程建设行业发展新优势。

  • 图1

    欧特克领导欢迎致辞

    孙志伟  
    欧特克公司 大中华区总经理

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  • 图2

    通州区政府领导致辞

    林巍
    北京市政府特聘专家 通州区人民政府区长助理

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  • 图3

    欧特克全球领导致辞:未来设计

    Theo Agelopoulos
    欧特克公司 全球工程建设业战略副总裁

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  • 图4

    数字技术带给工程建设业的“光”与“影”

    李良
    毕马威管理咨询公司 管理咨询合伙人

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  • 图5

    转型正当时:工程建设业如何构建发展新优势

    肖胜凯
    欧特克公司 大中华区工程建设行业总经理

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  • 图6

    浅谈数字经济背景下空间数据的价值

    刘济瑀
    北京市建筑设计研究院有限公司 总工程师 数字总监

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先进技术应用论坛

与管理大师和资深技术专家，在技术应用论坛共话数字化技术趋势，以及在行业内的应用和最佳实践。

  • 图7

    以数据驱动的工程建造新场景探索

    杨震卿
    北京建工集团有限责任公司 信息管理部副部长、智能建造中心副主任

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  • 图8

    数字智能化设计引领未来创新

    景泉
    中国建筑设计研究院有限公司 副总工程师 / 建筑一院院长 / 总建筑师

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  • 图9

    复杂建筑数字化设计与展望

    何嘉欣
    中国海诚北京公司(中国中轻国际工程有限公司) 副总建筑师、民用建筑院院长

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  • 图10

    “BIM+ 智能建造”在城市副中心项目的综合应用

    付雅娣
    北京建工集团有限责任公司 城市副中心剧院项目总工程师

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  • 图11

    工程建设业全球领先技术在国内应用

    谌冰
    欧特克公司 大中华区工程建设业技术总监

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  • 图12

    探索更多设计可能 — 衍生式与 AI 设计

    宋姗
    欧特克公司 工程建设行业技术专家

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  • 图13

    智能建造重点技术及应用分享

    寇清
    欧特克公司 工程建设行业技术专家

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