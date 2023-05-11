与欧特克公司高层和知名企业领军人士，共襄全球最新的前沿技术，及如何构建工程建设行业发展新优势。
与欧特克公司高层和知名企业领军人士，共襄全球最新的前沿技术，及如何构建工程建设行业发展新优势。
孙志伟
欧特克公司 大中华区总经理
林巍
北京市政府特聘专家 通州区人民政府区长助理
Theo Agelopoulos
欧特克公司 全球工程建设业战略副总裁
李良
毕马威管理咨询公司 管理咨询合伙人
肖胜凯
欧特克公司 大中华区工程建设行业总经理
刘济瑀
北京市建筑设计研究院有限公司 总工程师 数字总监
与管理大师和资深技术专家，在技术应用论坛共话数字化技术趋势，以及在行业内的应用和最佳实践。
杨震卿
北京建工集团有限责任公司 信息管理部副部长、智能建造中心副主任
景泉
中国建筑设计研究院有限公司 副总工程师 / 建筑一院院长 / 总建筑师
何嘉欣
中国海诚北京公司(中国中轻国际工程有限公司) 副总建筑师、民用建筑院院长
付雅娣
北京建工集团有限责任公司 城市副中心剧院项目总工程师
谌冰
欧特克公司 大中华区工程建设业技术总监
宋姗
欧特克公司 工程建设行业技术专家
寇清
欧特克公司 工程建设行业技术专家