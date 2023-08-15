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联想集团是一家成立于中国、业务遍及 180 个市场的全球化科技公司。作为全球领先 ICT 科技企业，秉承“智能，为每一个可能”的理念，持续研究、设计与制造全球最完备的端到端智能设备与智能基础架构产品组合，为用户与全行业提供整合了应用、服务和最佳体验的智能终端，以及强大的云基础设施与行业智能解决方案。作为全球智能设备的领导厂商，联想每年为全球用户提供数以亿计的智能终端设备，包括电脑、平板、智能手机等。2022 年联想 PC 销售量居全球第一。作为企业数字化和智能化解决方案的全球顶级供应商，联想积极推动全行业“设备+云”和“基础设施+云”的发展，以及智能化解决方案的落地。
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中国惠普成立于1985年，总部设在北京，是中国首家中美高科技合资企业。目前，中国惠普有数千名在华员工，并在成都、广州、武汉、上海、深圳、杭州和南京等地设立了分公司及办事处。此外，惠普还在1200多个城市县成立了1800多家服务网点[1]，在全国拥有400名在线工程师和超过3100名服务网点工程师。惠普广泛的业务范围以及先进的技术确立了惠普在中国的打印和个人系统产品市场的领先地位。
惠普在中国40年，坚持“在中国，为中国”的战略，与中国市场共成长，既顺应国家大政方针做出贡献，又获得自身发展机遇。惠普在中国拥有大规模的制造业务，所生产的产品不仅满足中国市场，大部分还出口海外。惠普全球最大的笔记本生产基地位于重庆，积极响应“一带一路”的国家政策，产品通过“渝新欧”铁路班列直达欧洲市场。
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索尼中国依托深厚的研发实力和先进的影像处理技术，索尼显示产品与技术的优势覆盖商用及家庭娱乐领域。以“植根中国”为理念，“以客户为中心”，注重贴近中国市场需求，致力于为中国企业、教育、展览展示、 广播电视、影视制作等领域提供具国际领先水平的视音频产品和解决方案。解决方案之中，大型显示产品涵盖黑彩晶、商显和投影机等专业产品解决方案，具有高画质、出色的系统兼容性、专业的售前到售后服务，可支持多种场景。
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