中国惠普成立于1985年，总部设在北京，是中国首家中美高科技合资企业。目前，中国惠普有数千名在华员工，并在成都、广州、武汉、上海、深圳、杭州和南京等地设立了分公司及办事处。此外，惠普还在1200多个城市县成立了1800多家服务网点[1]，在全国拥有400名在线工程师和超过3100名服务网点工程师。惠普广泛的业务范围以及先进的技术确立了惠普在中国的打印和个人系统产品市场的领先地位。

惠普在中国40年，坚持“在中国，为中国”的战略，与中国市场共成长，既顺应国家大政方针做出贡献，又获得自身发展机遇。惠普在中国拥有大规模的制造业务，所生产的产品不仅满足中国市场，大部分还出口海外。惠普全球最大的笔记本生产基地位于重庆，积极响应“一带一路”的国家政策，产品通过“渝新欧”铁路班列直达欧洲市场。

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